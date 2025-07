Jeanne d'Arc, comprendre le contexte historique avant sa venue

Alors que le royaume de France chancelle, déchiré entre les ambitions anglaises, les trahisons internes et les querelles dynastiques, une silhouette encore absente s'apprête à bouleverser le cours de l'Histoire. Mais avant Jeanne, il y a le chaos. Des plaines d'Aquitaine aux remparts d'Orléans, cet ouvrage plonge le lecteur au coeur d'un siècle de guerres, d'alliances fragiles et de fractures politiques qui ont façonné le théâtre sur lequel la Pucelle fera son entrée. Et pour comprendre Jeanne, il faut d'abord comprendre ce monde au bord de l'effondrement. Dans ce récit captivant Charles Perrin propose une synthèse claire et rigoureuse des événements qui précèdent l'épopée de Jeanne d'Arc. Loin de la biographie traditionnelle, il retrace avec pédagogie les grandes étapes de la guerre de Cent Ans. Grâce à une structure limpide et à une mise en perspective fine des enjeux, cet ouvrage rend accessible un pan complexe de l'histoire médiévale et éclaire avec justesse les racines profondes d'un conflit majeur.