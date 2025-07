Rien de rien...

Cette histoire, inspirée en grande partie de faits réels et dont les lieux et les noms des personnages ont été évidemment modifiés, a commencé comme un vaudeville. On aurait pu l'appeler Clochemerle si certains des antagonistes n'avaient pas été aussi tordus et même aussi pervers, ce terme pris dans son sens le plus global, à savoir cette inclination à des conduites considérées comme "déviantes" par rapport aux règles et croyances morales de notre société bien-pensante. Tout a commencé en avril 2008 lors de la campagne pour les élections municipales. Patrick Gallandon, le maire sortant, élu pendant près de trente ans dans ce petit village du Jura situé entre Louhans et Lons-le-Saunier, blessé dans son orgueil, était fou de rage d'avoir été battu, battu d'une manière fort peu orthodoxe. "Nous l'allons montrer tout l'heure"