Route détournée de l'ombre à la lumière

Née à Casablanca, élevée à Trappes, Mounia grandit dans une famille nombreuse marquée par la résilience et le déracinement. Très tôt, elle comprend que sa voix sera sa force. Le théâtre, puis l'improvisation, deviennent pour elle des armes contre l'effacement, les échecs scolaires et les étiquettes sociales. De la scène aux coulisses du show-business, de la mode à l'animation, son parcours n'a rien de linéaire, mais tout d'authentique. Chaque chute, chaque détour, chaque rencontre l'amène à se reconstruire, jusqu'à devenir la femme libre et engagée qu'elle est aujourd'hui, conférencière et mentor d'une nouvelle génération de créateurs à travers le monde. Un témoignage sincère et inspirant, de l'ombre à la lumière, qui montre que les racines ne condamnent jamais une destinée.