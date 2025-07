Une pédiatre en Ecosse ; Rencontre à Londres

Intégrale de la série "Nouveau départ" Georgie vit à Londres, Clara à Edimbourg. Deux pédiatres échangent leurs postes, prêtes à un nouveau départ ! Une pédiatre en Ecosse, Kate Hardy Georgie a besoin d'un nouveau départ, et c'est avec plaisir qu'elle accepte de remplacer Clara, pédiatre à Edimbourg. Sur place, son séjour révèle pourtant son lot de surprises. Certes, l'hôpital où elle exerce lui plaît beaucoup, mais elle va vivre sous le même toit que Ryan McGregor, son sublime confrère ! Or, alors qu'elle devrait le tenir à distance, voilà qu'elle rêve de l'embrasser ! Rencontre à Londres, Scarlet Wilson Après un échec sentimental, Clara veut changer d'air et accepte volontiers d'échanger son poste avec Georgie, pédiatre à Londres. Sitôt arrivée, hélas, voilà qu'elle se heurte à Joshua Woodhouse, le chef de service. A son contact, cependant, Clara découvre un brillant médecin doublé d'un père attentionné. Un homme qui suscite chez elle une émotion intense, alors qu'elle s'est pourtant juré de ne plus succomber à l'amour... Romans réédités