Vous êtes curieux et souhaitez enrichir votre culture générale ? Ce livre est fait pour vous ! Culture générale : 225 fiches pour tout savoir vous offre un panorama complet des connaissances clés dans les principales disciplines des sciences humaines : lettres, histoire, géographie, sciences économiques et sociales, philosophie et art. A travers 225 fiches claires et concises, cet ouvrage vous permet de découvrir ou de redécouvrir les idées, les événements, les théories et les oeuvres qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Chaque fiche présente les informations essentielles à maîtriser, avec des exemples précis, des repères chronologiques et des citations incontournables. Que vous soyez étudiant, passionné de culture, ou simplement en quête de savoir, vous trouverez ici les bases solides pour nourrir vos réflexions, vos copies, vos présentations orales, ou vos conversations. Des origines de la civilisation à la philosophie contemporaine, de l'Antiquité à l'art moderne, cet ouvrage est une véritable clé pour comprendre le monde qui nous entoure. A chaque page, explorez les grandes découvertes, les évolutions sociales et économiques, les chefs-d'oeuvre littéraires et artistiques qui ont façonné notre époque. Cet ouvrage, dirigé par Adrien Bresson, a été rédigé par une équipe d'enseignants qualifiés et en poste.