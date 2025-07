Deux mois pour t'aimer ; Alliée à son ennemi

Deux mois pour t'aimer, Maureen Child Proposer le mariage à un inconnu, sur l'île des Caraïbes où elle a grandi ? Jamais Melinda n'aurait pensé en arriver à une telle extrémité. Mais c'est la seule solution si elle veut toucher l'héritage dont elle a tant besoin. Et puis, entre Sean et elle, il ne s'agira que d'une transaction dénuée de sentiments. Alors pourquoi Melinda ne peut-elle s'empêcher de regretter, lorsque Sean pose sur elle son regard brûlant, d'avoir exigé que leur mariage reste blanc ? Alliée à son ennemi, Reese Ryan Quinn a un problème de taille : pour sauver son entreprise, elle doit conclure un accord avec ses rivaux... et travailler avec son ex, Max Abbott ! Treize ans plus tôt, tous deux ont passé ensemble un été délicieux, avant que son amant lui brise le coeur. Alors aujourd'hui, malgré le désir irrésistible qui les lie encore, Quinn est résolue à garder ses distances avec Max... Romans réédités