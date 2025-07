Proposition à un Grec

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Parce qu'elle chérit sa soeur plus que tout, Jia ne supporte pas de la voir malheureuse à l'idée de convoler avec un homme qu'elle n'aime pas. Qu'à cela ne tienne, Jia s'introduit chez Apollo Galanis, le redoutable promis, pour lui proposer de l'épouser à la place ! Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'à travers cette union arrangée entre deux familles Apollo cherche d'abord et avant tout à détruire ses rivaux en affaires. Or Jia, en faisant au Grec cette demande audacieuse, vient de devenir à son insu l'instrument d'une vengeance...