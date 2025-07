Une nuit inattendue ; L'orage des émotions ; Une héritière à séduire

Intégrale de la série "? Scandales en Californie ? " Les frères Westbrook vont trouver l'amour... et le scandale ? ! Une nuit inattendue, Jules Bennett Zane Westbrook est le patron de Nora, le frère de son meilleur ami... et, après une nuit inattendue, le père de son bébé? ! Emménager avec lui pour qu'il s'occupe d'elle est une chose, partager son lit (à nouveau) en est une autre... Bientôt Nora fait les deux et se laisse aller à une passion brûlante entre ses bras. Mais leur lien profond pourra-t-il survivre quand le frère de Zane découvrira leur trahison ?? L'orage des émotions, Jules Bennett Mila, mannequin grande taille, ne veut surtout pas qu'un scandale ruine son avenir très prometteur. Elle doit donc garder les yeux et les mains loin de Cruz Westbrook, copropriétaire d'un magazine et patron potentiel. Jusqu'à ce qu'une tempête les piège tous les deux dans la maison de Cruz. Maintenant, Mila est perdue, car leur désir se transforme vite en une torride liaison... Mais que feront-ils une fois les lumières allumées ?? + 1 roman gratuit dans ce livre : Une héritière à séduire, Fiona Brand - réédité