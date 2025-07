Une tendre thérapie ; Deux semaines avec lui ; Un si brûlant secret

Une tendre thérapie, Alison Roberts Molly est ravie : son chien et elle ont été embauchés par l'hôpital de Christchurch pour aider à la guérison des enfants malades. L'adorable "dogtor" , très bien dressé, sait y faire pour redonner le sourire aux petits patients ! Seulement voilà, le Dr Hugh Ashcroft, l'un des meilleurs chirurgiens au monde, ne semble pas disposé à laisser un animal entrer dans sa salle d'examen. Or Molly n'a pas dit son dernier mot et compte bien amadouer son nouveau rival... Deux semaines avec lui, Janice Lynn Durant deux semaines, le Dr Ivy McEwen veillera sur la santé d'un groupe de vétérans en voyage. Ses patients fragiles requièrent son expérience et sa totale concentration. Hélas, une distraction tout en muscles et sourire ravageur est de la partie ! Le secouriste Caleb Rivers est viril, charmant... irrésistible ! Et Ivy redoute tout à coup de perdre ses moyens face à cet homme qui fait battre son coeur si fort... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un si brûlant secret, Amalie Berlin - réédité