La valse de l'amour

Sussex, 1810. Tabitha n'en croit pas ses oreilles : elle qui se croyait pauvre et vouée à une vie de servitude, voilà qu'elle apprend qu'en réalité, une immense fortune est à sa portée... à condition qu'elle se marie sous un mois, pour son vingt-cinquième anniversaire. Qu'à cela ne tienne ! Londres et ses bals de la bonne société lui tendent les bras et, accompagnée de ses amies, elle compte bien y dénicher un mari et un titre ! Seul souci : le duc de Preston, aussi arrogant qu'irrésistible, ne cesse de se dresser sur son chemin. S'il raille sa naïveté et son empressement, il lui fait également découvrir les plus beaux élans et tourbillons du coeur... au risque d'entacher sa réputation avant d'avoir atteint son but. Tabitha ne sait plus sur quel pied danser avec lui mais, après tout, le duc n'est-il pas un expert en valse de l'amour ?