Manuel de survie pour l'agrégation interne d'anglais

Ce manuel de survie pratique et pragmatique, a pour objectif de fournir des clés pour concilier en très peu de temps la préparation intense du concours ambitieux de l'Agrégation interne d'Anglais avec un calendrier déjà bien rempli. S'appuyant sur une expérience personnelle, cet ouvrage offre à la fois des conseils d'organisation, de méthodologie, de travail efficace, de mémorisation, de préparation physique et mentale ainsi que les outils essentiels à acquérir pour aborder plus sereinement les épreuves du concours. Les plus : - Exemple de calendrier de préparation - Tableaux récapitulatifs et exemples d'entraînement concrets, - Nombreux focus : mouvements, dates clés en littérature anglaise et américaine ; événements et concepts majeurs dans l'histoire anglaise et américaine, - Glossaires au fil des chapitres : concepts, genres et figures de style indispensables ; outils d'analyse filmiques essentiels ; termes récurrents dans les analyses des faits de langue...