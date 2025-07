Carton plein aux concours

Réussir un concours demande une préparation particulière, rigoureuse et méthodique. Ce livre vous guide étape par étape pour vous préparer au mieux aux épreuves écrites et orales des principaux concours (administratifs, d'entrée à Sciences Po, ou d'écoles de commerce). Fort d'une analyse approfondie des attentes du jury, co-écrit par un ancien directeur de Prépa ENA et un jeune diplômé d'HEC, cet ouvrage vous propose une méthodologie détaillée, adaptée à chaque type d'épreuve. Sa force est de déborder d'exemples pratiques et très concrets pour faciliter la compréhension et l'application des différentes techniques. Que vous soyez novice ou en quête d'optimisation de vos performances, ce guide est un outil indispensable pour préparer et réussir vos concours avec sérénité et confiance. Valérian Rabot est diplômé de Sciences Po Grenoble et d'HEC Paris. Actuellement en charge des partenariats public-privé dans un grand groupe, il enseigne également à Sciences Po Lyon et Sciences Po Grenoble. Gilles Jaillot est énarque (promotion René Cassin, 2003). Magistrat financier, il a dirigé la Prépa-ENA de l'IEP de Grenoble. Il est enseignant à Sciences Po (Lyon et Grenoble), en universités (Facultés de Droit de Lyon et Grenoble) et à l'IRA de Lyon. Ils sont tous deux co-auteurs d'ouvrages de Culture Générale et de Relations Internationales, et publient régulièrement dans des ouvrages collectifs sur des thématiques contemporaines.