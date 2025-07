After the fall

Je me préparais à vivre une vie heureuse bien méritée, le genre de vie pour laquelle je m'étais battu. Avec une femme bien - la meilleure des femmes - à mes côtés, un diplôme en poche, et le monde entier à mes pieds, je vivais le genre de bonheur que l'on refuse généralement aux rebelles et aux criminels. J'avais tourné le dos à ce genre de vie, pensant que j'avais besoin d'un putain de bonheur honnête et sain. Puis le diable est arrivé, vêtu des ailes d'un ange et m'a enlevé quelqu'un. C'est là que j'ai compris que j'avais tort. Il n'y avait pas de vie simple et normale pour un homme comme moi, avec de la poésie dans le coeur et de la rébellion dans le sang. Cette vie que j'avais menée n'était qu'un purgatoire qui me permettait de tenir jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de descendre en enfer et de recevoir la couronne ternie qui m'attendait. Je condamnais ma femme à une vie de violence, de sang et de peines de coeur, mais je devais espérer qu'elle me rejoindrait et qu'elle serait enfin la reine sauvage de mon royaume des Fallen MC.