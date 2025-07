Cet ouvragea été conçu avec exigence et bienveillance : rédigé par des spécialistes, pensé pour le concours, il propose un accompagnement complet à la préparation de l'épreuve de Littérature comparée pour le programme de l'Agrégation de Lettres Modernes 2026-2027, " Vertiges biographiques (textes et images)". Orlando de Virginia Woolf ; Nadja d'André Breton ; Vertiges de W. G. Sebald. Dans ce manuel de travail, chaque oeuvre est analysée précisément et dans la perspective de la thématique : le rappel du contexte et les prérequis historico-littéraires nécessaires préparent la résonance et la compréhension de la problématique générale ; chaque étude est inscrite minutieusement dans le champ du questionnement proposé par le programme, elle donne sens à la mise en évidence de la problématique commune dans sa spécificité. Lui succèdent des explications et commentaires sur des extraits choisis pour leur pertinence : destinés à éclairer les épreuves, écrite et orale, ces temps d'analyse en situation mettent également en application les notions développées dans chaque première partie. Nous vous souhaitons une lecture sereine et une préparation efficace.