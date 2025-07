Une traversée de la mémoire pour reconquérir l'essentiel Toutes les grandes épopées humaines ont eu pour flamme une seule et même quête : la Liberté. Spartacus, dans la Rome antique, fit trembler l'Empire pour arracher cette vérité. En 1789, la France, en se libérant de la monarchie, proclama dans sa Déclaration des Droits de l'Homme que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression étaient des droits naturels et imprescriptibles. Mais dans l'histoire du monde, une autre insurrection a bouleversé l'ordre des empires : celle d'un peuple arraché, déporté, enchaîné... qui refusa de plier. D'Haïti, surgit une liberté arrachée aux fers, forgée dans le feu de la révolte, nourrie de mémoire africaine et portée par une spiritualité vivante : le Vaudou, non pas folklore, mais force de cohésion, d'intelligence, de résistance. Ce livre n'est ni un simple récit historique ni un plaidoyer identitaire. C'est un chant tissé d'archives, de symboles, de batailles et d'espoirs. "Chaînes brisées, Liberté retrouvée" explore ce que les chaînes ont tenté de détruire : l'humanité d'un peuple, et ce que la liberté a permis de reconstruire : une vision du monde plus juste, plus vivante, plus digne. Abolir l'esclavage, c'est briser plus que des chaînes : c'est rendre au mot "liberté" sa valeur sacrée.