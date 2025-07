L'héritage maudit

Dans un royaume ravagé par les conflits, une seule femme se dresse contre un destin déjà tracé. Suite aux tragiques événements survenus en Région neuf, Béryl est dévastée et n'a pas le temps de faire son deuil. Elle se retrouve l'héritière non désirée d'un peuple brisé. En reprenant la gouvernance de la rébellion, elle devient l'ultime rempart contre l'ambition dévorante d'Hadrian. Marquée par la perte de trois êtres chers, Béryl doit apprendre à se battre non seulement pour sa survie, mais surtout pour sa Région. Entre trahisons, guerres et un héritage aussi maudit que glorieux, elle devra prouver qu'elle est digne de porter le poids de son nouveau nom. Sera-t-elle à la hauteur ? Ou succombera-t-elle sous le fardeau du passé ?