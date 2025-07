L'épreuve de didactique

Cet ouvrage s'adresse prioritairement aux candidats aux agrégations de Lettres, pour la préparation de l'une des épreuves écrites, mais aussi aux candidats au CAPES de Lettres modernes, pour la préparation de l'épreuve orale de didactique. Les professeurs pourront aussi y trouver des éléments pour enrichir la préparation de leurs cours. Il propose : -une partie méthodologique, -des sujets et des corrigés complets, entièrement rédigés, -un lexique de termes techniques. Marie BOMMIER-NEKROUF est agrégée de Lettres. Professeure de Chaire Supérieure, elle enseigne en Hypokhâgne et en Khâgne. Membre des jurys de CAPES et d'agrégation de Lettres, elle a aussi été chargée de mission d'inspection, et formatrice en didactique.