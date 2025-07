Dans un contexte de déracinement, un petit garçon, Ilje, découvre la vie, et la mort. Cette initiation brutale, accélérée par une guerre qui le cerne, entrave son accès à sa langue originelle. La situation ambiguë dans laquelle sa famille se trouve, entre deux univers - la France, l'Algérie - le pousse à se créer un appareil, Le Phonétographe, pour retrouver le sens du langage - inaccessible désormais - de sa mère et de ses équivalents qu'il découvre à l'école (républicaine et coloniale) française. Mais les démons de la "traduction" apparaîtront à l'âge adulte. Son phonétographe lui permettra-t-il de retrouver l'origine des sons qui le hantent ? Et la raison ? Parviendra-t-il à étancher sa soif de savoir ou succombera-t-il à l'alcool, ce "poison de rêve" ?