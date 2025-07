Eloïse est une petite fille différente. Avec son regard pur, elle est capable de percevoir l'invisible, un vrai " petit truc en plus ". Elle est entourée de Doumba et Slim, et entretient avec eux des liens humains très forts. Pourtant, leurs trois mondes sont bien différents les uns des autres. Ils s'apprêtent tous trois à vivre une histoire qui les marquera à jamais, fondée sur la trilogie des trois " A " : Amour, Amitié, Aventure...