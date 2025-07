Réussir l'épreuve de phonologie à l'agrégation externe d'anglais

UN OUVRAGE INDISPENSABLE POUR LES CONCOURS Avant tout destiné aux candidats à l'agrégation externe d'anglais (et plus largement au CAPES), cet ouvrage offre une préparation complète ainsi qu'un entraînement intensif à l'épreuve de phonologie - idéal en complément de cours ou en préparation autonome. UN OUTIL PRECIEUX POUR TOUS LES ANGLICISTES Tous les étudiants anglicistes (licence, master, ...) pourront acquérir ou consolider leurs connaissances dans les six domaines à connaître à l'agrégation, abordés dès la licence : Transcription de mots et phrases ; Accentuation de mots et groupes de mots ; Graphophonématique (voyelles, consonnes) ; Variétés américaine (GA) et britannique (SBE) ; Processus phonétiques dans et entre les mots ; Intonation (unités, noyaux, tons). UN MANUEL TOUT-EN-UN ? Partie cours : toutes les connaissances nécessaires pour l'épreuve, accompagnées de fiches-mémo récapitulatives qui facilitent les révisions chapitre par chapitre. ? Partie entraînement : annales, exercices et sujets-types - avec leurs corrigés détaillés. ? Rédaction bi-variétale qui s'adresse autant aux américanistes qu'aux britannicistes. UNE APPROCHE METHODIQUE CLAIRE Cet ouvrage privilégie les présentations visuelles et tableaux synthétiques aux longs développements théoriques. Il anticipe et cible les erreurs fréquentes des candidats, propose des conseils pratiques et fournit des méthodologies précises pour répondre à chaque question. Jérémy Castanier (Université Bordeaux Montaigne) est maître de conférences en linguistique et phonologie anglaises. Ses recherches en phonologie portent sur la variation accentuelle et graphophonématique, tant synchronique que diachronique, en particulier dans les dictionnaires de prononciation du XVIe siècle à nos jours. Dylan Michari (Université Paris Cité) est professeur agrégé d'anglais et membre du jury de concours nationaux (agrégation et CAPES). Spécialiste de phonologie et phonétique, ses recherches portent sur la place de la prononciation anglaise en France du XVIIIe siècle à nos jours. Préface de Jean-Louis Duchet.