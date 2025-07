La maison de mes rêves

Et si la vie était une maison à bâtir, pièce par pièce, épreuve par épreuve ? Une maison faite de silences et de mots, de doutes et d'élans, de blessures pansées et de lumières nouvelles. On y trace les contours de la sécurité, on y pose les briques de l'amour, on y soulève les poutres de l'humilité. Parfois, le vent s'engouffre dans les fondations fragiles, parfois, l'ego frappe aux volets, mais toujours renaît l'envie d'habiter pleinement cet espace intérieur. Chaque pièce invite à un tête-à-tête avec soi, à apprivoiser le chaos comme la clarté, à bâtir avec patience un lieu à son image. Dans ce troisième opus, Leïla Couriol entraîne le lecteur à pénétrer dans l'univers symbolique de sa propre construction intérieure. A travers une narration à la fois intime et universelle et en s'appuyant cette fois-ci sur la métaphore puissante de la maison, elle partage ses réflexions, ses réussites comme ses vulnérabilités, pour mieux l'embarquer dans cette grande aventure qu'est la construction de soi.