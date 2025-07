La fascination du risque ; Ce souvenir entre nous

La fascination du risque, K. D. Richards Qui menace Nadia Shelton, propriétaire d'une chaîne d'hôtels à New York ? Et la série d'incidents inquiétants dont elle est victime est-elle en rapport avec la mort accidentelle de son frère, quelques mois plus tôt ? Intrigué, prêt à tout pour protéger celle dont il est tombé secrètement amoureux, Ryan West, qui assure la sécurité de ses hôtels, se lance dans une enquête aussi complexe que dangereuse... Ce souvenir entre nous, Tara Taylor Quinn Le visage fermé, Kerry écoute Rafe tandis qu'il lui explique les raisons de sa visite. Ainsi, la famille Colton a des ennuis... Et Rafe, qui a rompu autrefois avec elle, compte sur son influence de lieutenant de police pour disculper son frère, accusé d'un crime qu'il prétend ne pas avoir commis. Tentée de refuser, Kerry accepte finalement d'aider celui qu'au fond d'elle-même elle n'a jamais cessé d'aimer... Romans réédités