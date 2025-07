Qui sème les âmes récolte la tempête !

Quand l'Aurore renaît de ses cendres, l'espoir devient une arme... et la guerre atteint son crépuscule. Après des mois de captivité dans le Sidhe, équivalant à des années pour les asarlaí, je retrouve un monde en ruine, ravagé par une guerre devenue synonyme d'éternité, de sang et de malheur. La plupart des covens que je connaissais ont été dévastés, voire anéantis par la cruauté de Bran et de ses alliés. Dorénavant, ne restent plus que deux camps : les sorciers adorateurs du Chaos et de la destruction contre ceux qui ne souhaitent plus que survivre. Pourtant, ce n'est pas seulement Bran que nous devons craindre. La magie elle-même vacille, et l'équilibre fragile entre le Chaos et l'Ether menace de s'effondrer. Ma résurgence devient alors un symbole d'espoir pour ceux qui se battent chaque jour et qui m'ont divinisée avec le temps. Mais peut-on encore sauver un monde si amoché ? Suis-je vraiment la lumière dans leurs ténèbres, ou ne serai-je qu'une promesse de plus de morts et de combats sanglants ? Car je ferai tout pour détruire ceux qui menacent notre monde et l'avenir de notre magie, pour annihiler ceux qui s'en sont pris aux êtres qui m'étaient chers, jusqu'à les briser. Chaque choix est un combat, chaque pas un sacrifice. Et au bout du chemin, il ne restera peut-être rien... sinon l'espoir d'un avenir où chaque asarlaí serait libre. Mais en ferais-je seulement partie ? #Sorciers #Clans #MagieElémentaire #Esprits