Les époux de Séville

Une serveuse et un aristocrate ? Dès le départ, la relation entre Mia et Santos Aguila s'avérait compliquée, voire impossible. Et pourtant tous deux se sont désirés, chéris... jusqu'à se passer la bague au doigt ! Hélas, frappés par une perte douloureuse, ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre. La passion s'est transformée en tension, et Mia a fui, loin de l'homme de sa vie. Aujourd'hui que Santos l'a retrouvée, il n'a qu'un seul objectif : ramener son épouse à la raison, et à Séville où elle a fait voeu de l'aimer pour le meilleur et pour le pire...