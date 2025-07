Noces vengeresses

Il a suffi d'un regard pour que Jane tombe amoureuse de Draco Andreas. Hélas, au moment de l'épouser, elle a fui, incapable de le priver de la famille qu'il désirait. Quatre ans plus tard, tout a changé pour elle : devenue la mère adoptive d'un petit garçon, Jane sait qu'elle doit se bâtir un avenir plutôt que de pleurer sur les ruines de son passé. Pourtant, ses retrouvailles avec Draco la bouleversent au-delà de toute raison. Et cela d'autant plus que son ancien fiancé semble aujourd'hui résolu à la mettre dans son lit. Par passion ou par revanche ?