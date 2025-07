Campus mortel ; Un coeur à sauver

Campus mortel, Juno Rushdan Le Tueur de l'université a encore frappé... L'inspectrice Hannah Delaney, petite, mince et blonde comme toutes les victimes, enquête sous couverture. Le chef de la police du campus, Matt Granger, lui apporte son aide. Mais leurs différends passés restent vifs... tout comme l'attirance mutuelle qu'ils éprouvent et qui leur complique aussi la tâche ! Matt et Hannah devront lutter contre eux-mêmes pour stopper le tueur. Un coeur à sauver, Leslie Marshman Nate Reed a délaissé son agence de sécurité californienne pour revenir à Resolute. Il y recroise Sara Bennett, nouvelle juge de la ville. Sara... qui lui a brisé le coeur dix ans auparavant. Quand celle-ci devient la cible d'un dangereux harceleur, Nate est chargé de sa protection par sa soeur, shérif de Resolute. Ce rapprochement involontaire bouleverse Nate et Sara, tandis que la menace se fait plus pressante.