Les Bororó, les araras et Nous

Qu'est-ce qui fait la singularité de l'humanité au sein du monde vivant ? C'est sur cette énigme lancinante de la " différence essentielle ", selon les mots de Claude Lévi-Strauss, entre animalité et humanité, entre nature et culture, que se penche le présent ouvrage en situant le fin mot de l'énigme dans le social. Il examine une institution, la division sexuelle du travail, qui est à la fois commune à toutes les cultures humaines et absente du monde animal, dans l'objectif de toucher du doigt ce par quoi l'humanité se détache unitairement de l'animalité. De la chasse à la cueillette, de la poterie à la mouture, de la cuisine à la sidérurgie, se dégage, à condition de prendre au sérieux les représentations et les pratiques dont ces activités s'assortissent socialement, une logique qui préside, partout et toujours, à la répartition des tâches productives entre les hommes et les femmes. Cette logique, d'ordre symbolique, se retrouve dans nombre d'autres institutions humaines, jusqu'à apparaître comme le lieu géométrique du social, le ressort du grand basculement de l'état de nature à l'état de culture.