Un duc au château

Londres, 1844. Mina n'est peut-être ni aristocrate ni fortunée, mais cela ne l'empêchera de dire ses quatre vérités au duc Nicholas Lyon ! Il vient tout juste d'accéder au titre et voilà qu'il cherche non seulement à lui retirer sa charge d'intendante, mais aussi le logis attenant au château où elle vit ! Ce qu'il ignore encore, c'est que Mina ne renonce jamais... et certainement pas face à l'adversité. Qu'importe si son opposant est aussi tourmenté qu'intriguant, s'il fait chavirer son coeur et même sa tête, elle s'en tiendra à ses convictions. Du moins, elle essaiera...