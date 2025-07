Acadie, 1763. En quelques heures, Rosalie perd tous ses repères : les Anglais l'ont emporté sur les Français, son père n'était pas celui qui l'a élevée, et voilà en plus qu'on l'accuse de meurtre ! Forcée de fuir et de dissimuler son identité, elle s'élance à la recherche de son géniteur, en quête de réponses et de protection. En effet, à ses trousses galope le capitaine britannique Anthony Sinclair, lord charismatique et loyal à la couronne, réputé pour son courage et son adresse aux armes. Il est déterminé à la rattraper et à la traduire en justice. Et malgré les risques, il suffit d'un regard pour que Rosalie hésite à se laisser capturer...