Ariadne 43

La Terre n'est plus. L'humanité résiste. Cinq ans après la Fin, les survivants de l'humanité voyagent à travers les étoiles dans Infini, un vaisseau de génération vivant et autonome en constante évolution. Lorsque Eddy Tremaine et Andrissa "Andy" Hammond trouvent un monde caché dans les montagnes, la découverte déclenche une chaîne d'événements capable d'altérer ou d'anéantir la vie telle qu'ils la connaissent, en plus de culminer avec la capture de l'esprit-monde et de mettre fin au libre arbitre des humains. Eddy, Andy et une multitude d'autres héros improbables doivent trouver le courage et l'ingéniosité nécessaires pour résister à la marée montante. Autrement, ils risquent bien de connaître les derniers jours de l'histoire de l'humanité. #SpaceOpera #LGBTQ+ #Dystopie #Espace #Survie