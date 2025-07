Un livre d'activités avec des consignes visuelles afin que l'enfant puisse toutes les réaliser tout seul, comme un grand ! Au fil des pages, l'enfant s'entrainera à tracer écrire et reconnaître les 26 lettres de l'alphabet, en majuscules et écriture cursive pour l'écriture, et en majuscules, écriture cursive et script pour ce qui est de la reconnaissance de lettres. Un premier pas vers l'écriture et l'apprentissage de la lecture ! Avec les solutions.