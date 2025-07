Si quelqu'un s'oppose à cette union...

Et si l'amour qu'il fuyait était celui qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre ? Stan n'a jamais laissé sa cécité freiner ses ambitions. Pourtant, il commence à se demander si sa vie amoureuse ne l'empêche pas d'aller de l'avant. Depuis toujours, son coeur appartient à Rafferty, son meilleur ami, son complice, celui qui le comprend mieux que personne. Mais il ne partage pas ses sentiments. Organisateur de mariages passionné, Rafferty croit aux happy ends... pour les autres. Après une enfance instable, il n'a aucune envie de miser sur l'amour. Comment y croire quand tant de ses futurs mariés sont des clients réguliers ? Stan est l'ancre qui le maintient à flot. Voilà pourquoi il a toujours veillé à ne jamais franchir la ligne entre amitié et amour. Mais, ces derniers temps, son coeur n'en fait qu'à sa tête, et il est envahi de sentiments compliqués pour son meilleur ami. Et le moment ne pouvait être plus mal choisi. Car, au moment où Rafferty comprend qu'il aime Stan, ce dernier est prêt à tourner la page. #FriendsToLovers #Cécité #DernièreChance