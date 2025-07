Les violents de l'automne

A Perpignan, entre vent violent et pluie diluvienne, l'automne est une saison à ne pas mettre un flic dehors. Pourtant un retraité pied-noir, assassiné dans son appartement d'une balle dans la tête, le sigle OAS laissé près de son cadavre, oblige le lieutenant Sebag à s'intéresser à l'affaire. Quand, quelques jours plus tard, on découvre un autre ancien Français d'Algérie abattu au volant de sa voiture, le flic réputé et intuitif qui a, par ailleurs, promis à sa fille d'enquêter sur l'accident ayant entraîné la mort d'un de ses amis, se voit officiellement chargé du dossier. En traquant le tueur avec son équipe, il va faire ressurgir du passé l'ombre d'un mystérieux commando ayant sévi, il y a bien longtemps, du côté d'Alger, et faire remonter dans un même temps des horreurs jusqu'à la nausée...