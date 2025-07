Voeux mortels

Le mal revêt bien des formes. Parfois, il porte même un masque humain. Lorsqu'un jeune marié est retrouvé sans vie dans la réserve, Lizzie Grace se lance à corps perdu dans l'enquête. Elle a besoin d'échapper aux sombres présages qui la hantent et au danger qui pèse sur Belle, sa meilleure amie et familière, ainsi que sur elle. Mais alors que le nombre de victimes s'alourdit et qu'une course effrénée s'engage pour débusquer une entité surnaturelle aux pouvoirs redoutables, une vérité glaçante s'impose : un nouveau jeu mortel a commencé, et elles pourraient ne pas sortir indemnes. Car le passé - et l'homme - qu'elles ont fui treize ans plus tôt vient de les rattraper. Et il compte bien se venger. #Vampires #Magie #Sorcières