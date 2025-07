La grande histoire du château de Versailles

La collection "L'Histoire en place" propose de raconter les grands sites patrimoniaux français en six épisodes sur six lieux emblématiques. Les deux personnages, François et Jean-Marc, partent à la découverte des grands sites historiques de France : une conservatrice, un architecte du patrimoine, un guide nous emmène découvrir 6 ou 7 lieux emblématiques : arrivé dans chaque lieu, le lecteur est replongé dans le passé pour vivre une aventure dans le site même... Pour Versailles, les récits proposés sont l'histoire du relais de chasse sous Louis XIII (la cour centrale du château), la construction par Louis XIV (les Jardins et la galerie des Glaces), les amours de Louis XV (les petits appartements), Marie-Antoinette (le petit Trianon), le drame de Louis XVI, sa famille et les événements révolutionnaires, le pillage et les dégradations de la Révolution (les appartements de la Reine), l'invention par Louis-Philippe du château musée (la galerie des Batailles). Les lieux servent donc de point de départ à un voyage dans le temps. Cette bande dessinée à un important atout pédagogique : en s'amusant les lecteurs retiennent l'essentiel de la visite du site.