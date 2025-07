Kit Morris, Tome 4

Etre agent de MagiPol, ce n'est pas de tout repos. Entre l'agent Söze, le tyran des Affaires internes qui a pris le contrôle de ma division, et la magie hautement illégale que ma partenaire Lienna cache dans son labo - et qui a mystérieusement disparu -, mon quotidien de chasseur de criminels magiques se transforme en exercice de gestion de crise perpétuel. Les choses se corsent encore lorsqu'une Maîtresse de Guilde respectée est retrouvée morte. L'agent Söze veut étouffer l'affaire, raison suffisante pour en faire ma priorité absolue. Le problème, c'est que Söze cherche maintenant à m'arrêter... voire à m'éliminer. Même si ce n'est pas une surprise à proprement parler, ça me complique la tâche et c'est très agaçant, pour être honnête. Le temps presse. Si nous voulons éviter qu'un autre Maître de Guilde ne soit assassiné, Lienna et moi devons démontrer que Söze se cache derrière tout ça. Mais entre les agents véreux, les alliés douteux et les meurtriers sans scrupules, réunir des preuves irréfutables s'avère délicat. Et si nous ne découvrons pas la vérité assez vite, mon prochain jour de congé risque bien de se dérouler à la morgue. #Magie #PouvoirsPsychiques #Enquête