Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages

Arthur est un adolescent turbulent. Il se verrait bien poète, s’il avait le courage d’écrire. En attendant, il se dispute avec sa mère, traîne avec son copain Raw et convoite la belle Galatée. Une fille d’autant plus inaccessible qu'elle fraye avec d’autres garçons, venus des "hauts quartiers" de cette ville au bord de l’Atlantique.

Un jour, Raw, qui participe à un cours de théâtre, annonce que Galatée y est également inscrite. Arthur décide de se présenter à la séance suivante, espérant attirer l'attention de la jeune fille. Il se prête à contre-cœur aux exercices, endure le ridicule de la scène de Roméo et Juliette qu’ils doivent répéter, et prend son mal en patience.

Informés que Galatée est victime d’un chantage sordide de la part de l’un des garçons de la cité haute, Arthur et Raw vont tout mettre en œuvre pour la sortir de cette situation, aidés par la meilleure amie de Galatée, l’étrange et intraitable Jeanine…

L’écriture de ce roman - très directe, orale, savoureuse - offre un mélange détonnant de réalisme social et d’idéalisme adolescent. Après Rousse ou Les beaux habitants de l’univers, la confirmation de l’extraordinaire talent de raconteur d’histoires de Denis Infante.