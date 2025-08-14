Inscription
#Roman francophone

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Le nouveau roman événement d'Olivier Norek " Je suis certain que nous avons réveillé leur satané Sisu . - Je ne parle pas leur langue, camarade. - Et je ne pourrais te traduire ce mot, car il n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Le Sisu est l'âme de la Finlande. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance, la détermination... Une vie austère, dans un environnement hostile, a forgé leur mental d'un acier qui nous résiste aujourd'hui. " Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre, gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Au coeur du plus mordant de ses hivers, au coeur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, un peuple se dresse contre l'ennemi, et parmi ses soldats naît une légende. La légende de Simo, la Mort Blanche. " Tu as sûrement entendit parler des Enfers ? Là, c'est pareil, mais le diable lui-même ne comprendrait pas ce qu'il se passe ici. "

Par Olivier Norek
Chez Pocket

|

Auteur

Olivier Norek

Editeur

Pocket

Genre

XXe siècle

Retrouver tous les articles sur Les guerriers de l'hiver par Olivier Norek

Commenter ce livre

 

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

9782266335225
