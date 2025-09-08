Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Mes petites morts

Frédéric Roux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Encore la boxe ! What else ? L’auteur ne fait rien d’autre que suivre le conseil de Faulkner : “Ecris sur ce que tu connais”, sans compter que, lorsque l’on a fait de la boxe, “on n’en a jamais terminé avec”. Tout ça, le ring, les coups, n’est qu’un prétexte, un pré-texte, l’occasion de parler d’autre chose que de sa famille (dysfonctionnelle, forcément), de son andropause qui gagne ou de sa disparition qui guette ; celle de faire connaissance avec un manouche brindezingue, un peintre has-been, un Padre Pio à la retraite, un gendarme sosie de George Clooney. Où ça ? aussi bien aux Bains-Douches qu’au fin fond des Pyrénées. Il y a même des femmes : celle qui veut piquer la place de Macho Man et celle qui berce son cœur.

Par Frédéric Roux
Chez Editions Allia

|

Auteur

Frédéric Roux

Editeur

Editions Allia

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

Retrouver tous les articles sur Mes petites morts par Frédéric Roux

Commenter ce livre

 

Mes petites morts

Frédéric Roux

Paru le 12/09/2025

80 pages

Editions Allia

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030431865
9791030431865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.