Mes petites morts

Encore la boxe ! What else ? L’auteur ne fait rien d’autre que suivre le conseil de Faulkner : “Ecris sur ce que tu connais”, sans compter que, lorsque l’on a fait de la boxe, “on n’en a jamais terminé avec”. Tout ça, le ring, les coups, n’est qu’un prétexte, un pré-texte, l’occasion de parler d’autre chose que de sa famille (dysfonctionnelle, forcément), de son andropause qui gagne ou de sa disparition qui guette ; celle de faire connaissance avec un manouche brindezingue, un peintre has-been, un Padre Pio à la retraite, un gendarme sosie de George Clooney. Où ça ? aussi bien aux Bains-Douches qu’au fin fond des Pyrénées. Il y a même des femmes : celle qui veut piquer la place de Macho Man et celle qui berce son cœur.