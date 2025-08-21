Un premier roman provocateur et jubilatoire dans le quotidien d'un jeune professeur de lycée En ce jour de rentrée des classes, notre protagoniste a sorti ses plus beaux atours, avant de partir, conquérant, pour sa première journée au lycée Célestin-Pharamont où il est censé enseigner le français durant les prochaines années. Auréolé de résultats exceptionnels au concours, il rêve de transmission. Enseigner n'est pas un métier, c'est une vocation, sa raison d'être au monde. Mais la réalité le fait assez vite déchanter : l'établissement, aux allures de château gothique, vit dans l'ombre de son glorieux passé ; les meilleurs élèves partent dans le lycée privé de la ville ; les professeurs essaient de faire au mieux mais recadrent davantage les élèves qu'ils ne font cours, et cerise sur le gâteau : notre jeune professeur hérite de la pire seconde de l'année. Heureusement pour lui, il n'est pas seul. Comme pour tous les primo-professeurs, il a le soutien d'une tutrice chevronnée. Après trente ans à Célestin-Pharamont, l'institution n'a plus aucun secret pour elle. Allant de désillusion en désillusion, incapable de s'affirmer face à des élèves blasés, il trouve d'abord du réconfort dans ses discours autoritaires. Mais, à mesure que les mois passent, les propos de cette dernière deviennent de plus en plus réactionnaires et teintés de relents haineux. Et si finalement la menace et l'atmosphère étrange qu'il sent planer autour de lui venaient d'elle ? Premier roman, Grand Poisson séduit par sa férocité assumée et sa noirceur drolatique. A travers le parcours de ce professeur ballotté par les événements, Fabrice Sanchez élabore une critique caustique des discours décadents de notre époque et du " c'était mieux avant ". Littéraire et critique, provocateur et jubilatoire, ne mâchant pas ses mots, Grand Poisson est un pavé dans la mare.