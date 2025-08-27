Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La fleur des absents

John Moore, Neetols, Basile Béguerie, Maëlys Cantreau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis le décès de sa mère, la vie de Damian est complexe : son père a refait sa vie et le jeune homme n'est pas le bienvenu dans sa nouvelle famille. Recueilli par Lou, son grand-père, il doit assumer le statut de " nouveau " au lycée. Pas simple quand on est déjà un grand timide... Mais l'acquisition d'une fleur des absents va bousculer ce nouvel ordre. Cette fleur doit lui permettre d'invoquer le fantôme de sa mère, mais contre toute attente, Damian se retrouve avec celui de Saskia sur les bras, une jeune gamine au caractère bien trempé et à la mort chargée de mystère. Débute alors une cohabitation forcée haute en couleurs pour ces deux êtres que tout oppose. Obligés de démêler mensonges et non-dits, ils découvriront que leur trajectoire n'est finalement pas si éloignée, tous deux cherchant à clarifier le passé, l'un pour se forger un avenir, l'autre pour peut-être, enfin, trouver la paix.

Par John Moore, Neetols, Basile Béguerie, Maëlys Cantreau
Chez Casterman

|

Auteur

John Moore, Neetols, Basile Béguerie, Maëlys Cantreau

Editeur

Casterman

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La fleur des absents par John Moore, Neetols, Basile Béguerie, Maëlys Cantreau

Commenter ce livre

 

La fleur des absents

John Moore, Neetols trad. Basile Béguerie

Paru le 27/08/2025

192 pages

Casterman

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203293380
9782203293380
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.