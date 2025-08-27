La fleur des absents

Depuis le décès de sa mère, la vie de Damian est complexe : son père a refait sa vie et le jeune homme n'est pas le bienvenu dans sa nouvelle famille. Recueilli par Lou, son grand-père, il doit assumer le statut de " nouveau " au lycée. Pas simple quand on est déjà un grand timide... Mais l'acquisition d'une fleur des absents va bousculer ce nouvel ordre. Cette fleur doit lui permettre d'invoquer le fantôme de sa mère, mais contre toute attente, Damian se retrouve avec celui de Saskia sur les bras, une jeune gamine au caractère bien trempé et à la mort chargée de mystère. Débute alors une cohabitation forcée haute en couleurs pour ces deux êtres que tout oppose. Obligés de démêler mensonges et non-dits, ils découvriront que leur trajectoire n'est finalement pas si éloignée, tous deux cherchant à clarifier le passé, l'un pour se forger un avenir, l'autre pour peut-être, enfin, trouver la paix.