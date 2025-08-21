Inscription
#Roman francophone

Le rocher des proscrits

Salim Bachi

Dans ce roman historique et intime, Salim Bachi cisèle avec une rare finesse littéraire un Victor Hugo en pleine crise existentielle Septembre 1853, Victor Hugo est en exil sur l'île de Jersey. Entouré de sa femme Adèle et de ses trois enfants, il partage sa vie entre sa maison de Marine Terrace, face à l'océan tempétueux, et l'appartement de Juliette Drouet, sa maîtresse adorée. Hugo erre entre ces deux foyers hanté par le souvenir de Léopoldine, sa fille morte dix ans auparavant. Endeuillé, proscrit, ses années de gloire lui paraissent bien vaines à présent. Quand un dénommé Hubert est accusé de trahison par les autres proscrits, Victor Hugo n'hésitera pas à prendre sa défense afin de lui éviter la peine de mort. En prenant le parti de cet homme qui a bafoué la cause républicaine, Hugo revit ses propres erreurs et trahisons, politiques et sentimentales. Le Rocher des Proscrits est un roman qui, dès les premières pages, transporte le lecteur au coeur du XIXe siècle, sur une île battue par les vents contraires de l'Histoire. Salim Bachi y dresse le portrait d'un Victor Hugo émouvant, un homme pétri de contradictions, en proie à une profonde et douloureuse crise existentielle que l'océan seul parviendra à apaiser.

Par Salim Bachi
Chez Plon

|

Auteur

Salim Bachi

Editeur

Plon

Genre

Littérature française

Le rocher des proscrits

Salim Bachi

Paru le 21/08/2025

240 pages

Plon

20,00 €

9782259323017
