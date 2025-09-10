Inscription
#Roman francophone

Ces lignes qui tracent mon corps

Mansoureh Kamari, Angèle Pacary

ActuaLitté
En Iran, selon la loi islamique, le père de famille est propriétaire du sang de ses enfants, il ne peut donc être poursuivi pénalement s'il s'en prend à sa progéniture. De là découle en partie la construction de la société iranienne où l'homme a les pleins pouvoirs, notamment sur les femmes, en toute impunité. Mansoureh Kamari se souvient ici de son enfance et de son adolescence sous ce joug masculin. Elle expose des faits : les interdictions multiples (rire, chanter, danser, aimer), la possibilité d'être mariée à 9 ans, exécutée à 15, après avoir été violée... Elle raconte les agressions sexuelles répétées, dans la rue, le taxi, chez le médecin, à la fac... Et la peur constante, l'impuissance, l'incapacité à maîtriser son destin. Mais Mansoureh a fuit l'Iran, elle a réussi à sortir de cette oppression permanente, et cet album est aussi l'histoire d'une métamorphose, celle d'une femme recouvrant sa liberté.

Par Mansoureh Kamari, Angèle Pacary
Chez Casterman

|

Auteur

Mansoureh Kamari, Angèle Pacary

Editeur

Casterman

Genre

Réalistes, contemporains

Ces lignes qui tracent mon corps

Mansoureh Kamari trad. Angèle Pacary

Paru le 10/09/2025

192 pages

Casterman

24,00 €

9782203290006
