#Imaginaire

Libres d'obéir

Johann Chapoutot, Philippe Girard

ActuaLitté
Libres d'obéir ou comment le management moderne trouve certaines de ses racines dans l'organisation nazie. Les auteurs racontent comment Reinhard Höhn, ancien juriste du III ? Reich, a influencé la pensée managériale en prônant l'autonomie sous contrôle, de l'après-guerre jusqu'à nos jours. Dans cette adaptation en bande dessinée, a été ajouté le récit de deux femmes cadres, soumises à la pression managériale, mettant en scène les conséquences concrètes de cette idéologie dans le monde professionnel actuel.

Par Johann Chapoutot, Philippe Girard
Casterman

|

Auteur

Johann Chapoutot, Philippe Girard

Editeur

Casterman

Genre

Divers

Libres d'obéir

Johann Chapoutot, Philippe Girard

Paru le 27/08/2025

136 pages

Casterman

22,00 €

9782203284296
