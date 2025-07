L'étrange tumulte de nos vies

Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025

Juin 1940, Paris tombe aux mains des Allemands. Gaston Cassar décide de rester à son poste d'attaché naval à Salonique et de renvoyer sa femme Lucienne et leurs enfants, François et Suzanne, en Algérie pour les mettre à l'abri. Mais pour cette famille pied-noir, survivre à la guerre ne signifie pas d'en être épargnée. Les Cassar vont vivre ballotés par les événements de l'Histoire, sans jamais vraiment s'ancrer nulle part après leur départ de l'Afrique du Nord. La famille sera toujours séparée par un océan. Tandis que Suzanne, célibataire endurcie, vit auprès de ses parents, François cherche à reproduire le mythe de l'amour idéal, si puissamment incarné par la génération précédente, en épousant la Canadienne Barbara, une femme qui vient d'un tout autre monde que lui. Plus tard, il reviendra à leur fille Chloe de raconter cette quête familiale du bonheur - souvent contrariée par la politique, la foi ou le désir - et d'un endroit où se sentir chez soi. Couvrant sept décennies d'Histoire sur quatre continents, Claire Messud nous offre les plaisirs de lecture d'une saga familiale et parvient en même temps à nous plonger dans l'intimité de chacun de ses inoubliables personnages. Porté par une écriture au naturel impressionnant, et inspiré par l'histoire de la famille de l'autrice, L'Etrange Tumulte de nos vies constitue une réussite romanesque qui rappelle son grand succès, Les Enfants de l'empereur.