#Roman francophone

Sarah Gysler

"J'ai appris à naviguer comme j'ai appris à écrire : juste ce qu'il faut pour tenir le cap. Pas assez pour me préserver, et sans intention de prévenir les creux". Ce livre, c'est l'histoire d'une fille qui se demande ce qu'elle fait là. Elle s'appelle Sarah et passe son temps à s'enfuir, à errer, pour en revenir souvent au même point. C'est l'histoire du "pou" , une bestiole imprévisible installée dans l'esprit de Sarah, à l'affût de nouveaux plans catastrophiques, et qui l'oblige à acheter un bateau. C'est l'histoire de ce bateau, Dune, une vieille bique à coque rouge, et de ses mises à l'eau rocambolesques. C'est l'histoire d'un père férocement attachant, fan de Renaud et d'orchidées, toujours prêt à inviter la terre entière à partager une raclette. Un père malade, acculé à prendre la décision que redoutait sa fille. C'est un deuil qui n'en finit pas, des années qui passent, des amis qui restent, des films en noir et blanc, un chat aveugle qui perd ses dents, des croque-morts en chemises hawaïennes... Un roman intime et pétulant, sans fard et sans pathos, dans lequel l'héroïne raconte sa douleur et ses doutes, ses joies et son envie de chanter quand même, très fort et très faux, en attendant qu'on l'emmène n'importe où ailleurs, pourvu qu'il y ait du soleil et des glaces stracciatella.

Par Sarah Gysler
Chez Equateurs

Auteur

Sarah Gysler

Editeur

Equateurs

Genre

Littérature française

Emmenez-moi

Sarah Gysler

Paru le 27/08/2025

Equateurs

19,00 €

9782382848623
© Notice établie par ORB
