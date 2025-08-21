Cette histoire se déroule à la fin du XIX ? siècle, dans le cirque, les foires, les baraques aux monstres. Une famille de clowns-acrobates, les Helquin, quatre frères et leur soeur Thalia, donne des spectacles macabres et inquiétants. Le benjamin, le plus doué et le plus violent, perd la raison et disparaît. Tandis que Charles, un médecin aliéniste, tombe sous le charme de la jeune soeur, et s'enfuit avec elle. Ce roman se fonde sur l'engouement de l'époque pour la noirceur des spectacles des clowns anglais, mais aussi sur le développement de la psychiatrie dans les années 1850-1880. Pierre Jourde joue avec le lecteur tel un équilibriste devant son public et offre un roman spectaculaire, stupéfiant d'ampleur et de virtuosité. Mais pourquoi "la marchande d'oublies" ? Le texte donne la réponse.