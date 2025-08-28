Inscription
#Roman francophone

La maison vide

Laurent Mauvignier

ActuaLitté
En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. A l'intérieur : un piano, une commode au marbre ébréché, une Légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé aux ciseaux. Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du vingtième siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d'elles. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire, et son ombre portée sur la nôtre.

Par Laurent Mauvignier
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Laurent Mauvignier

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

ActuaLitté
9782707356741
© Notice établie par ORB
