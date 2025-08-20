Inscription
#Roman francophone

Une drôle de peine

Justine Lévy

ActuaLitté
"Est-ce que tu me vois, maman ? J'ai deux crédits à la banque, deux enfants que j'étouffe, quatre chats dont deux débiles et une estropiée, des rides en pattes d'araignée autour des yeux et des oignons aux pieds, le même amoureux qui me supporte et tient bon depuis vingt ans, quelle dinguerie, je ne suis ni parfaitement féministe, ni tout à fait écologiste, ni vraiment révoltée, pas encore alcoolique, plus du tout droguée, j'ai un abonnement à la gym, une carte de métro et une autre du Carrefour Market, je ne me fais pas les ongles, je ne me coiffe ni ne me teins les cheveux, je mets du rouge à lèvres une fois par an et surtout sur les dents, je suis toujours aussi raisonnable, aussi peu fantaisiste : je mets beaucoup d'énergie à essayer de ne pas te ressembler, maman. Je n'ai pas pu être une enfant et je ne sais pas être une adulte". Une drôle de peine est à la fois une adresse et une enquête. C'est aussi une magnifique déclaration d'amour.

Par Justine Lévy
Chez Stock

|

Auteur

Justine Lévy

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

Une drôle de peine

Justine Lévy

Paru le 20/08/2025

198 pages

Stock

19,00 €

9782234094048
